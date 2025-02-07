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Посол РФ объяснил, почему Россию обвиняют в повреждении кабелей на Балтике

Посол Кузнецов: НАТО ищет поводы для наращивания присутствия на Балтике
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Vismar UK/Shutterstock/FOTODOM

НАТО использует якобы причастность России к повреждению кабелей в Балтийском море, чтобы нарастить свое военное присутствие в акватории. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов.

«Для меня очевидно, что вся эта шумиха вокруг «российского следа» была продиктована не реальной заботой о безопасности подводной инфраструктуры <...>, а инспирирована как повод для дальнейшего наращивания натовского присутствия на Балтике», — отметил дипломат.

14 января в Хельсинки прошел саммит членов НАТО Балтийского региона, в котором принял участие генсек альянса Марк Рютте. Они решили начать миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), поскольку проходящие по дну моря кабели были несколько раз повреждены. Речь шла об электрическом кабеле и нескольких кабелях связи.

Страны альянса заявили, что хотят обеспечить подводную инфраструктуру дополнительной охраной из-за якобы нарастающей российской агрессии. РФ все обвинения в диверсиях отрицает.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Патрушев заявил о попытках НАТО блокировать Россию на Балтике.

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