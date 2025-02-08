В США вырос интерес к поездкам в Россию

Количество выдаваемых американцам виз в Россию увеличилось. Об этом заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров.

По его словам, такая динамика свидетельствует о росте интереса граждан Соединенных Штатов Америки к поездкам в РФ.

Он отметил, что в прошлом году были востребованы практически все консульские действия: оформление паспортов, подтверждение гражданства, нотариат и выдача справок.

Также в интервью Захаров сообщил, что после того, как украинские власти в очередной раз расширили мобилизацию, в США выросло число обращений от граждан Украины на получение российского паспорта.

До этого директор консульского департамента министерства иностранных дел России Алексей Климов заявил, что в российские загранучреждения в 2024 году за гражданством РФ обратилось около 600 граждан Украины.

В ноябре министерство внутренних дел России предложило ограничить пребывание в РФ украинцев, не имеющих разрешения, до 31 марта 2025 года.

Ранее в России начали лишать гражданства за непринятие присяги.