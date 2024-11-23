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В России начинают лишать гражданства за непринятие присяги

МВД начинает лишать гражданства России за непринятие присяги

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Сергей Батурин/РИА Новости

Министерство внутренних дел России с 23 ноября начинает лишать приобретенного российского гражданства лиц, которые не прошли процедуру присяги. Соответствующие нормы закреплены в указе президента РФ по вопросам гражданства.

ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД уточнил, что 22 ноября истек срок для принесения присяги иностранными гражданами, получившими российский паспорт. С 23 ноября ведомство будет признавать недействительными решения о приеме их в российское гражданство.

При этом, как отметили в МВД, решение не коснется граждан, которые получили паспорт до 1 сентября 2017 года или были освобождены от присяги.

13 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с начала текущего года министерство сократило количество лиц, принятых в гражданство, на 44%. По ее словам, это связано с признанием гражданами РФ жителей новых регионов и ужесточением контроля в данной сфере.

Ранее МВД предложило ограничить украинцам возможность жить и работать в России.

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