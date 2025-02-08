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В генкосульстве РФ рассказали о реакции на расширение мобилизации на Украине

Генконсул в США: выросло число обращений за паспортом РФ после усиления мобилизации
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РИА «Новости»

После того, как украинские власти в очередной раз расширили мобилизацию, в Соединенных Штатах выросло число обращений от граждан Украины на получение российского паспорта. Об этом РИА Новости заявил генеральный консул России в Вашингтоне Александр Захаров.

«После введения весной 2024 года украинскими властями требования о постановке на учет находящихся за границей лиц призывного возраста фиксировали всплеск обращений, в том числе по электронной почте, по вопросам приобретения российского гражданства и порядку его оформления», — рассказал ЗАхаров.

За 2024 год в российское генеральное консульство за паспортом РФ обратились 54 гражданина Украины — среди них те, чьи родители или другие родственники уже приобрели гражданство России, либо ранее проживавшие на территории ДНР, в городе Мариуполь, Херсонской области, Крыму, Севастополе, Запорожской области и ЛНР.

Захаров отметил, что действующее законодательство предписывает желающим обращаться в органы МВД на территории России.

До этого директор консульского департамента министерства иностранных дел России Алексей Климов заявил, что в российские загранучреждения в 2024 году за гражданством РФ обратилось около 600 граждан Украины.

Ранее в России начали лишать гражданства за непринятие присяги.

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