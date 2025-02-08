Власти Волгоградской области раскрыли подробности ночной атаки дронов ВСУ на регион

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку украинских беспилотников на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова цитирует администрация региона в своем Telegram-канале.

Прибывшие на место происшествия представители оперативных служб не обнаружили возгорания на месте падения обломков. Уже известно, что в результате происшествия никто не пострадал, повреждений объектов нет, отметил глава региона.

8 февраля Минобороны РФ заявило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 18 беспилотников сбили над территорией Ростовской области, 11 — над Волгоградской областью, пять — над Белгородской и два — над Краснодарским краем.

До этого волгоградские власти запретили снимать последствия атак беспилотников, работу ПВО, а также расположение войск и публиковать кадры в социальных сетях. Кроме того, в регионе запретили публиковать и распространять в СМИ подобную информацию. Запрет не распространяется на деятельность органов, входящих в единую систему публичной власти РФ.

Ранее жители Волгограда показали свои дома после массовой атаки БПЛА.