В Волгоградской области запретили снимать беспилотники на видео

Власти Волгоградской области запретили снимать последствия атак беспилотников, работу ПВО, а также расположение войск и публиковать кадры в социальных сетях. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации области.

По данным пресс-службы, соответствующее решение принял оперативный штаб Волгоградской области для обеспечения безопасности населения.

«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области запрещены фотографирование, видео- и киносъемка», — говорится в сообщении.

Кроме того, власти запретили публиковать и распространять в СМИ подобную информацию. В публикации говорится, что запрет не распространяется на деятельность органов, входящих в единую систему публичной власти РФ.

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

Ранее жители Волгограда показали свои дома после массовой атаки БПЛА.