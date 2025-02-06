Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгоградской области запретили снимать беспилотники на видео

Волгоградские власти запретили снимать последствия атак БПЛА и работы ПВО
close
Inna Varenytsia/Reuters

Власти Волгоградской области запретили снимать последствия атак беспилотников, работу ПВО, а также расположение войск и публиковать кадры в социальных сетях. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации области.

По данным пресс-службы, соответствующее решение принял оперативный штаб Волгоградской области для обеспечения безопасности населения.

«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области запрещены фотографирование, видео- и киносъемка», — говорится в сообщении.

Кроме того, власти запретили публиковать и распространять в СМИ подобную информацию. В публикации говорится, что запрет не распространяется на деятельность органов, входящих в единую систему публичной власти РФ.

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

Ранее жители Волгограда показали свои дома после массовой атаки БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами