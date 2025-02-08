ХАМАС вернул Израилю еще троих израильских заложников

Палестинское движением ХАМАС передало трех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников сотрудникам Красного Креста. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным канала, освобождены 53-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви. Их имена ранее подтвердил офис израильского премьер-министра и «Форум семей заложников».

Взамен Израиль должен освободить 183 палестинских заключенных.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Последний обмен состоялся 1 февраля. ХАМАС передал представителям Красного Креста троих заложников, в ответ Израиль освободил 183 палестинских заключенных.

Ранее сообщалось, что в России узнали о проблемах в реализации заключенной между ХАМАС и Израилем сделки.