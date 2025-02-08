В МГУ начался диктант «Наука во имя Победы»

В МГУ начался диктант о роли ученых в Великой Отечественной войне

В Московском государственном университете (МГУ) начался первый всероссийский научный диктант о роли ученых в Великой Отечественной войне «Наука во имя Победы». Об этом пишет ТАСС.

В онлайн-режиме в диктанте участвуют свыше 200 тыс. человек, что вдвое больше, чем предполагалось изначально. Участникам предлагается ответить на 25 вопросов, призванных напомнить о вкладе российских ученых в победу войне, а также о роли Великой Отечественной войны в успехах и развитии советской науки.

В аудиториях МГУ, где диктант проводился очно, свободных мест не было. Вопросы студентам-участникам диктанта зачитали ректор МГУ Виктор Садовничий, участница Великой Отечественной войны, антрополог Нина Данилкович, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, депутат Госдумы и автор проекта Александр Мажуга, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Горбунова, заслуженный артист РФ Александр Скляр и другие.

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