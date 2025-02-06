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На дне российского озера нашли немецкий истребитель времен Великой Отечественной

На дне озера в Нижегородской области нашли немецкий истребитель времен войны
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S-motion/Shutterstock/FOTODOM

Поисковая группа историко-культурного центра «Сталин-Центр» обнаружила на дне озера в Борском округе Нижегородской области немецкий истребитель времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на руководителя организации Алексея Зорова.

«Сейчас основная сложность заключается в том, что техника не может подобраться к месту падения самолета», — рассказал он.

По его словам, «из-за теплой зимы сейчас очень тонкий лед».

Зоров добавил, что самолет начнут поднимать, когда лед станет прочнее.

Отмечается, что найти самолет удалось по архивным документам. В районе Моховых гор во время войны оборонительные позиции СССР сбили два самолета. Один упал на болото, его постепенно разобрали на части. Второй до сих пор находится на дне водоема.

До этого историк Мирко Кюн заявил, что обнаружил в Тюрингии, в центре Германии, секретный подземный нацистский ангар для самолетов. Он отметил, что идентифицировал объект по старым аэрофотоснимкам и документальным свидетельствам.

Ранее ФСБ России опубликовала архивные материалы, в которых описаны планы Третьего рейха по атомным бомбардировкам СССР.

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