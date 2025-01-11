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В Якутии состоялся шестой забег на полюсе холода при температуре до -50°C

В Якутии прошел экстремальный забег памяти бойцов Великой Отечественной войны

В якутском селе Томтор состоялся шестой забег памяти бойцов Великой Отечественной войны «Полюс холода — Оймякон». Об этом пишет «Осторожно, новости».

Забег прошел в Якутии во время морозов до -50°C. Атлеты бежали с портретами родственников, прошедших Великую Отечественную войну, на накидках. Всего в забегах на 5, 10, 15 и 21,1 км приняли участие 66 человек, большая часть из которых — местные жители. На случай чрезвычайных ситуаций на трассах бегунов сопровождали медики и спасатели.

Один из участников марафона, прибывший из Китая, сначала не справился с управлением автомобилем из-за скользкой дороги, а затем сильно промок, что поставило его жизнь под угрозу. Марафон был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества в России и Году защитника Родины в Якутии.

До этого в Новосибирске мужчина в шортах и майке устроил забег в 36-градусный мороз.

Ранее в Башкирии мужчина во время пробежки нашел грибы-гиганты.

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