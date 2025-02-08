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Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины

Путин поручил принять дополнительные меры против преступных звонков с Украины
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по борьбе с преступными звонками с Украины и из других недружественных стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент также поручил принять необходимые меры по защите прав и законных интересов россиян от преступлений, которые совершают «с использованием современных информационно-коммуникационных технологий».

Также Путин поручил ФСБ и МВД разработать и представить предложения о повышении уровня идентификации абонентских номеров, которые используют органы публичной власти и организации при взаимодействии с россиянами, и рассмотреть вопрос о целесообразности отображения на гаджетах абонентов сведений о принадлежности номеров органам власти и организациям.

В январе председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков сообщал, что в Государственную думу внесут законопроект о доверенных лицах на проведение финансовых операций, согласно которому человек не сможет, к примеру, совершить денежный перевод без согласия родственника.

Ранее россиянам рассказали о шести популярных мошеннических схемах в январе.

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