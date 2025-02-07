Россиянам рассказали о шести популярных мошеннических схемах в январе

МВД предупредило о шести популярных мошеннических схемах в январе 2025 года

В январе мошенники начали использовать шесть схем обмана, среди которых «приглашения» в домовые чаты и конкурсы, продажа товаров для игр и заявления на доиндексацию. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным пресс-службы, за последний месяц злоумышленники начали активно пользоваться тем, что правительство РФ объявило о доиндексации пенсий и соцвыплат. Главной целью мошенников в данной схеме становятся категории граждан, которым положены подобные выплаты.

«Звонящий сообщает, что для получения доиндексации необходимо подать заявление, иначе ее не назначат», — говорится в сообщении.

После подтверждения заявки на номер телефона жертвы приходит код, который якобы нужен для подтверждения, но на самом деле необходим для входа в «Госуслуги» или онлайн-банки.

Вторая популярная схема заключается в отправке сообщения, где пользователя убеждают в том, что он запечатлен на видео и просят посмотреть небезопасный файл, который на деле является приложением для дальнейшей рассылки вируса.

Помимо этого, злоумышленники активно пользуются QR-кодами и рассылками под видом вступления в домовые чаты или для участия в конкурсах. На практике переход по ссылке ведет на мошеннический сайт или содержит вредоносную программу. Кроме того, злоумышленники манипулируют родителями, которые дают личную информацию с «Госуслуг» под видом работников школы.

Также мошенники обманывают детей и подростков при продаже виртуальной валюты в компьютерных играх, выдавая себя за обычных пользователей.

Ранее россиянам рассказали о популярных сценариях мошенничества с применением ИИ.