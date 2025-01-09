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В Госдуме анонсировали введение нового инструмента против мошенников

В Госдуме подготовили законопроект о доверенных лицах на проведение финопераций
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Depositphotos

В ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект о доверенных лицах на проведение финансовых операций, согласно которому, человек не сможет, к примеру, совершить денежный перевод без согласия родственника. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков. В первую очередь, по его словам, нормативный акт направлен на борьбу с мошенниками.

«Очевидно, речь идет о тех ситуациях, когда, например, дети подтверждают операцию своих родителей, которые не искушены в финансовых сделках и могут оказаться под влиянием преступников. Или наоборот: родители подтверждают операции детей-подростков», — пояснил парламентарий.

Он допустил, что право второй руки будет узаконено уже этой зимой.

Недавно в Санкт-Петербурге телефонные мошенники запугали пенсионерку уголовным делом и выманили у нее все накопления.

Аферисты заявили, что со счетов петербурженки совершаются переводы денег на Украину и пригрозили возбуждением уголовного дела. Чтобы избежать этого, ей предложили снять деньги со своих счетов и передать их курьеру. Женщина последовала указаниям злоумышленников и отдала им 2,2 млн рублей.

Ранее в МВД рассказали, в каких случаях всегда стоить класть трубку.

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