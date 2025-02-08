В Калининградской области задержали главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России.

15 января Коваленко передал Мельникову взятку в сумме не менее 575 тыс. рублей «взамен на общее покровительство и попустительство по службе», отметили в ведомстве.

По данному факту на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий областного управления МВД России возбуждено уголовное дело. Мельникову инкриминируют получение взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ), а Коваленко — ее передачу (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ).

Следователи проводят обыски по месту жительства и работы фигурантов.

23 января сообщалось, что Центральный районный суд Калининграда заключил под стражу экс-замглавы минздрава Калининградской области по делу о хищении 2,8 млн рублей. Бывшую чиновницу обвиняют в мошенничестве. Следствие считает, что в 2020 году она сговорилась с коллегой, возглавлявшим отдел минздрава по организационной и контрольной работе, чтобы организовать фиктивное трудоустройство знакомого в региональный медицинский информационно-аналитический центр.

Зарплату этого «работника» получала сама чиновница и ее подельники. Суммарный ущерб государству оказался больше 2,8 млн рублей.

Ранее в Калининграде студента из Китая отправили под арест по делу о даче взятки.