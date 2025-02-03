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В Брянской области бывшего депутата будут судить за хищение денег бойцов СВО

В Брянской области экс-депутата будут судить за обман участников СВО
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Брянской области перед судом предстанет бывший депутат Клинцовского городского Совета народных депутатов Владимир Реук по делу о хищении средств бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, Реук, занимая должность депутата, предлагал участникам СВО помощь в получении госнаград, выплат за ранения и освобождение от дальнейшей службы. Полученные под предлогом оплаты его услуг деньги он присваивал себе. Махинации пресекли сотрудники ФСБ.

Ему предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества, один из них в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество.

В январе в Ростове-на-Дону задержали четырех инспекторов ДПС за вымогательство и получение взятки от бойца СВО — кавалера ордена Мужества. Военный заявил, что его автомобиль остановили сотрудники ДПС и попросили документы.

По словам мужчины, двум экипажам он дал по 25 тысяч рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ДПС.

Ранее в Омской области на участника СВО оформили шесть микрозаймов.

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