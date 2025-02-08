В России готовятся опубликовать еще один список пропавших в Курской области

Мирошник: Россия может опубликовать еще один список пропавших в Курской области

Россия может опубликовать еще один список своих граждан, разыскиваемых в Курской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, это будет происходить по мере того, как будет заполняться необходимая информация, так называемые «белые пятна». Мирошник утверждает, что счет курян, которые были вывезены украинскими военными из российского региона в граничащую с ним Сумскую область, идет на десятки.

Дипломат уточнил, что из-за затрудненности контактов между российской и украинской сторонами эта информация предварительная.

29 января омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о составлении списка пропавших в Курской области. По ее словам, в первую очередь в реестре окажутся пропавшие жители приграничных районов региона.

1 февраля власти Курской области сообщили, что в настоящее время в списке пропавших без вести числится более двух тысяч граждан.

Ранее Москалькова рассказала о помощи бойцов ВСУ жителям Курской области.