Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала не видеть в Украине «империю зла». С соответствующим заявлением она выступила на круглом столе «Духовный фронт России» в Государственной думе.

Она рассказала, что некоторые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «делились последним» с жителями оккупированных частей Курской области и, рискуя собой, спасли их от радикально настроенных сослуживцев и вывезли через Сумскую область в Белоруссию.

Также Москалькова призвала помнить о подвигах в тылу и расширить социальную рекламу таким образом, чтобы увеличить их освещение, напомнив, что и во времена Холокоста спасением евреев занимались не только военные на фронте, но и жители занятых нацистами территорий.

До этого украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны под Авдеевкой.

Ранее Сальдо заявил, что Украина как анти-Россия существовать не может и не должна.