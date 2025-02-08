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В Госдуме предложили ввести в школах индивидуальное расписание

Депутат Антропенко заявил, что в школах нужно ввести индивидуальное расписание
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В российских школах необходимо ввести стратовую систему обучения, в рамках которой каждый ученик будет иметь индивидуальное расписание. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») в беседе с РИА Новости.

«Назрела необходимость плавного перехода от классно-урочной системы к стратовой системе обучения сразу после начальной школы», — отметил он и подчеркнул, что ребенок должен иметь индивидуальное расписание конкретных предметов.

Набор таких предметов образовательное учреждение будет определять тестированием, определяющим потребности ребенка, его мышление и способности, рассказал Антропенко.

Для более глубокого изучения отдельных предметов учащихся в рамках одной параллели могут разделить на группы, добавил парламентарий.

6 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в школах должен быть высокий уровень преподавания естественных наук и математики. Он подчеркнул, что необходимая база знаний формируется уже в 5-9 классах. По его мнению, нужно наращивать численность педагогов, разбирающихся в соответствующих дисциплинах, а также повышать качество их обучения.

Ранее большинство россиян выступили за возвращение бесплатного профобразования в школах.

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