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Большинство россиян выступили за возвращение бесплатного профобразования в школах

SuperJob: 85% россиян выступили за возвращение бесплатного профобразования
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Подавляющее большинство — 85% россиян — выступили за возвращение бесплатного начального профессионального образования в школах, но на добровольной основе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

«85% россиян поддерживают инициативу, причем женщины активнее, чем мужчины (89% против 81% соответственно)», — сообщили аналитики по итогам опроса 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Наиболее активно в поддержку такой меры выступают лица старше 45 лет, среди которых 90% поддерживают возвращение бесплатного начального профессионального образования обращая внимание на «дефицит рабочих профессий» (идет ли речь о вакансиях или о специалистах, не уточняется).

Лица, сомневающиеся в необходимости введения такой меры, обратили внимание на то, что она должна быть добровольной и не препятствовать тому, чтобы старшеклассники заканчивали школу.

«Школы избавляются от детей и не хотят многих брать в 10 классы», — обратили внимание россияне.

До этого депутаты предложили ввести досрочную пенсию педагогам среднего профобразования.

Ранее стало известно, что женщины в России в среднем получают на 26 тыс. рублей в месяц меньше мужчин.

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