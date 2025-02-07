Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о рекордном за 13 лет атмосферном давлении

Тишковец: атмосферное давление в Москве может достигнуть 774 мм ртутного столба
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Атмосферное давление в Москве 7 февраля может достигнуть рекордных для этой даты показателей в 774 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такая вероятность появилась из-за усиления сибирского антициклона и выходом его «сердцевины» на Центральную Россию. Однако рекорд атмосферного давления стоит ожидать ближе к 22:00. Прежний рекорд для 7 февраля фиксировали в 2012 году.

Синоптик отметил, что показания барометров продолжат «идти в гору» и к концу дня могут достичь пика барической вершины и даже рекорда максимального атмосферного давления, который держится уже 56 лет. А на следующий день этот рекорд может быть побит, не исключил Тишковец.

Синоптик предупредил, что при таких показаниях барометров жители столицы как будто опустятся в шахту глубиной почти до 300 метров, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявлял, что февраль в Москве продолжает быть теплым, несмотря на небольшое похолодание. По его словам, погода пока не готовит москвичам сюрпризов.

Ранее жителям Москвы пообещали ранний приход весны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами