Москвичей предупредили о рекордном за 13 лет атмосферном давлении

Атмосферное давление в Москве 7 февраля может достигнуть рекордных для этой даты показателей в 774 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такая вероятность появилась из-за усиления сибирского антициклона и выходом его «сердцевины» на Центральную Россию. Однако рекорд атмосферного давления стоит ожидать ближе к 22:00. Прежний рекорд для 7 февраля фиксировали в 2012 году.

Синоптик отметил, что показания барометров продолжат «идти в гору» и к концу дня могут достичь пика барической вершины и даже рекорда максимального атмосферного давления, который держится уже 56 лет. А на следующий день этот рекорд может быть побит, не исключил Тишковец.

Синоптик предупредил, что при таких показаниях барометров жители столицы как будто опустятся в шахту глубиной почти до 300 метров, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявлял, что февраль в Москве продолжает быть теплым, несмотря на небольшое похолодание. По его словам, погода пока не готовит москвичам сюрпризов.

Ранее жителям Москвы пообещали ранний приход весны.