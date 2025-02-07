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Против матери мальчика, в убийстве которого обвиняется отчим, возбуждены дела

Возбуждены дела против матери мальчика, в убийстве которого обвиняется отчим
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В Калининградской области возбудили три уголовных дела в отношении матери мальчика, который, по версии СК, был убит отчимом в Черняховске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Калининградской области.

«Следственными органами регионального управления СК РФ в отношении 30-летней жительницы Черняховска возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении.

Речь идет об истязании, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

3 февраля в правоохранительные органы обратилась супружеская пара из Черняховска, заявив о пропаже семилетнего сына. На этом фоне в городе организовали поиски ребенка, в которых приняли участие и его родители.

Впоследствии в СК РФ заявили, что получили информацию о причастности отчима мальчика к его исчезновению. Мужчина избил ребенка, пока его матери не было дома, что привело к летальному исходу. Осознав произошедшее, гражданин решил избавиться от улик и вывез пасынка в болотистую местность. Отчим убитого в Черняховске мальчика помещен в следственный изолятор до 3 апреля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отчим убитого ребенка рассказал, из-за чего избил его.

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