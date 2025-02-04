Отчим убил пасынка за отказ делать зарядку, сбросил тело в реку и искал ребенка с волонтерами

Отчим, убивший ребенка в Черняховске под Калининградом, сломал ключицу его сестре

Отчим семилетнего Данилы из Черняховска, тело которого нашли в местном водоеме, признался в убийстве. До этого мужчина вместе с женой заявлял о пропаже ребенка и даже участвовал в его поисках. Родители заявляли, что школьник ушел из дома, потому что его отругали за плохое поведение. Теперь в обстоятельствах дела разберутся правоохранители, а подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение.

Пропажа и задержание подозреваемого

Сообщение о пропаже школьника Данилы из Черняховска поступило от родителей утром 3 февраля. Полиция начала искать ребенка, к ним присоединились местные жители, кинологи и волонтеры. В поисках принимали активное участие и родители ребенка.

Как заявила мать мальчика, в воскресенье вечером дома произошла ссора . Из-за плохого поведения его решили припугнуть и пообещали отдать в детский дом, после чего он якобы украл у матери несколько тысяч рублей и сбежал из дома.

Время шло, неравнодушные жители прочесывали подвал за подвалом, исследовали пустыри, заброшенные здания и другие места. Мальчика нигде не было. Позже стало известно, что его родители признались в убийстве.

В региональном Следкоме сообщили, что получили информацию о причастности к убийству ребенка его 42-летнего отчима. Ранее мужчину не привлекали к уголовное ответственности, уточнили в ведомстве.

«По имеющимся сведениям, вечером 1 февраля 2025 года, в квартире по месту жительства, в отсутствие супруги, фигурант избил ребенка. Утром, обнаружив, что мальчик мертв, он предпринял меры к сокрытию совершенного преступления. Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте города Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — отметили в пресс-службе СК по Калининградской области.

Следователи осмотрели квартиру, где жил ребенок, а также место, где нашли его тело. Силовики допрашивают свидетелей.

«Действиям матери ребенка, достоверно знавшей о его смерти, но заявившей о его исчезновении, будет дана оценка по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений)», — добавили в СК.

Там уточнили, что семья на профилактическом учете не состояла.

Отчим сознался в убийстве ребенка

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый — отчим мальчика — признался в совершении преступления. Мужчина рассказал, что избил ребенка из-за того, что тот якобы отказался выполнять физические упражнения.

«Я несколько раз заходил в комнату, просил его каждый раз, чтобы он зарядку делал. Потом, в очередной раз я посмотрел, что он ничего не делает <…> Я зашел [в комнату], он лежит. Схватил [его] за вещи, поднял», — сказал на допросе отчим.

Дал он показания и возле водоема, в который сбросил тело Данилы.

«Мы приехали на место, где я сумку с ребенком <…> Вот так я ее (сумку с телом. — «Газета.Ru») взял, прошел сюда, наложил сюда сбоку кирпичей, спустился в воду, оставил сумку. Она начала всплывать. Я нагнулся, начал ее притапливать», — рассказал подозреваемый.

Он добавил, что бросил в в сумку разбросанный на берегу сайдинг и оконную раму, после чего быстро вернулся домой. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и биологические», — сообщили в региональном СК.

Что известно о семье Данилы

Задержанный неоднократно избивал мальчика и его мать, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, именно она и призналась следователям, что Данилу убил отчим.

Как сообщил источник РИА Новости, мужчина бил и сестру мальчика.

«У девочки был перелом ключицы… еще до Нового года, в конце декабря отчим дернул ее за руку, сразу в больницу не обратились. А потом обратились в больницу, и был диагностирован перелом ключицы. Девочка лежала в больнице, ее выписали где-то 25 января», — сообщил собеседник агентства.

Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко акцентировала внимание на том, что мальчик погиб в своей семье — «там, где он должен быть в безопасности и окружен заботой и любовью, он терпел физическое насилие и абсолютное равнодушие».

«Я уверена, что следствием будет дана верная оценка всем действиям изверга и матери детей, и они понесут заслуженное наказание», — написала Ткаченко.

Она призвала жителей не оставаться неравнодушными и сообщать в компетентные органы обо всем, что может представлять опасность детям.