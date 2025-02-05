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Отчима мальчика, убитого в Калининградской области, отправили в СИЗО

Отчим убитого в Черняховске мальчика помещен в следственный изолятор до 3 апреля

Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следователя СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в убийстве своего семилетнего пасынка в Черняховске. Об этом сообщает пресс-служба калининградского СК.

Обвиняемый помещен в следственный изолятор до 3 апреля 2025 года. Расследование уголовного дела продолжается.

В среду мужчине предъявили обвинения в расправе над пасынком.

3 февраля в правоохранительные органы обратилась супружеская пара из Черняховска, заявив о пропаже семилетнего сына. На этом фоне в городе организовали поиски ребенка, в которых приняли участие и его родители.

Впоследствии в СК РФ заявили, что получили информацию о причастности отчима мальчика к его исчезновению. Мужчина избил ребенка, пока его матери не было дома, что привело к летальному исходу. Осознав произошедшее, гражданин решил избавиться от улик и вывез пасынка в болотистую местность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отчим убитого ребенка рассказал, из-за чего избил его.

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