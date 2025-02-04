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Отчим убитого в Черняховске ребенка рассказал, из-за чего избил его

Отчим убитого в Черняховске ребенка избил его за отказ заниматься спортом
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СУ СК России по Калининградской области

Отчим семилетнего мальчика из Черняховска (Калининградская область) признался в убийстве пасынка. На допросе он заявил, что избил ребенка из-за отказа выполнять физические упражнения, после чего утопил тело в сумке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.

Подозреваемый дал признательные показания и провел проверку на месте преступления, продемонстрировав, как скрыл тело. Согласно судмедэкспертизе, ребенок скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Отчим семилетнего Данилы из Черняховска, тело которого нашли в местном водоеме, признался в убийстве. До этого мужчина вместе с женой заявлял о пропаже ребенка и даже участвовал в его поисках. Родители заявляли, что школьник ушел из дома, потому что его отругали за плохое поведение. Теперь в обстоятельствах дела разберутся правоохранители, а подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин продал лошадь, чтобы отправить ребенка к врачу.

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