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На месте гибели фельдшеров в центре Белгорода появился стихийный мемориал

РИА Новости: белгородцы несут цветы к месту гибели двух фельдшеров скорой
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Telegram-канал «Мир Белогорья»

Белгородцы организовали стихийный мемориал из свечей и фотографий в центре города, где в ДТП погибли два фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Место аварии, перекресток проспекта Славы и улицы Попова, превратилось в импровизированный мемориал. Белгородцы приносят цветы и свечи, выражая скорбь и почтение к погибшим медикам», — говорится в сообщении.

Авария произошла утром. По предварительной информации, водитель BMW выехал на красный свет и столкнулся с машиной медиков. После этого оба транспортных средства въехали в столб и стену здания.

На кадрах с места инцидента заметно, что во время аварии переднюю и боковую части кареты скорой помощи смяло. В результате спасти двух медиков не удалось.

По данным SHOT, в автомобиле BMW X7, который протаранил автомобиль скорой, находился тренер по ММА Рамзан Гаджимурадов.

Ранее сообщалось, что в BMW X7, протаранившем скорую в Белгороде, было трое военных.

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