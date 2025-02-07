На месте гибели фельдшеров в центре Белгорода появился стихийный мемориал

Белгородцы организовали стихийный мемориал из свечей и фотографий в центре города, где в ДТП погибли два фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Место аварии, перекресток проспекта Славы и улицы Попова, превратилось в импровизированный мемориал. Белгородцы приносят цветы и свечи, выражая скорбь и почтение к погибшим медикам», — говорится в сообщении.

Авария произошла утром. По предварительной информации, водитель BMW выехал на красный свет и столкнулся с машиной медиков. После этого оба транспортных средства въехали в столб и стену здания.

На кадрах с места инцидента заметно, что во время аварии переднюю и боковую части кареты скорой помощи смяло. В результате спасти двух медиков не удалось.

По данным SHOT, в автомобиле BMW X7, который протаранил автомобиль скорой, находился тренер по ММА Рамзан Гаджимурадов.

Ранее сообщалось, что в BMW X7, протаранившем скорую в Белгороде, было трое военных.