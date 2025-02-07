В BMW X7, протаранившем «скорую» в Белгороде, было трое военных

В BMW X7, протаранившем автомобиль скорой помощи, было трое военных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«BMW X7 с тремя военными снес машину скорой помощи в Белгороде — погибли две женщины-медика», — говорится в сообщении.

Всего в аварии пострадали четыре человека: водитель автомобиля службы спасения и военные. За рулем BMW находился 31-летний Иса А., вместе с ним в салоне были 28-летний владелец автомобиля Рамазан Г. и 28-летний Мурад М. Сейчас военные находятся в реанимации.

Авария произошла на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. По предварительной информации, водитель BMW выехал на красный свет и столкнулся с машиной медиков. После этого оба транспортных средства въехали в столб и стену здания.

На кадрах с места инцидента заметно, что во время аварии переднюю и боковую части кареты скорой помощи смяло. В результате спасти двух медиков не удалось.

Ранее появилось видео аварии.