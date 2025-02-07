Тренер по ММА Гаджимурадов влетел на BMW в скорую, двое погибших

В Белгороде тренер Гаджимурадов протаранил на BMW скорую, две женщины погибли

В Белгороде за рулем автомобиля BMW X7, который протаранил автомобиль «скорой», находился тренер по ММА. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«BMW X7 на полной скорости влетел в машину скорой помощи в Белгороде. Погибли две девушки-фельдшера. Внедорожник, за рулем которого был тренер по ММА, ехал со скоростью более 100 км/ч на красный свет», — говорится в сообщении.

За рулем BMW был 28-летний Рамзан Гаджимурадов, который работает детским тренером по ММА в Мурманской области. В результате аварии погибли 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У Ольги осталась дочь, а у Марины — два сына. Гаджимурадов получил травмы в ДТП.

Аварияпроизошла на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. По предварительной информации, водитель автомобиля марки BMW выехал на дорогу на красный свет и столкнулся с машиной медиков. После этого оба транспортных средства въехали в столб и стену здания.

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