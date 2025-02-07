В Белгороде двоих медиков не спасли после ДТП с машиной скорой помощи

В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

В Белгороде полицейские выясняют обстоятельства аварии с участием скорой помощи. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. По предварительной информации, водитель машины марки BMW выехал на дорогу на красный свет и столкнулся с машиной медиков. После этого оба транспортных средства въехали в столб и стену здания.

На кадрах с места инцидента заметно, что во время аварии переднюю и боковую части кареты скорой помощи смяло.

В результате спасти двух медиков не удалось. Еще четырем пострадавшим понадобилась помощь врачей.

«С травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены оба водителя, а также два пассажира автомобиля BMW, одному из которых 28 лет», – сообщается в публикации.

На данный момент полиция проводит все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

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