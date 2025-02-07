В Курской области мужчина подорвался на взрывном устройстве

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что житель региона наступил на взрывное устройство и получил ранение.

По словам Хинштейна, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Рыльского района. Мужчину с серьезной травмой стопы доставили в Рыльскую центральную районную больницу. В настоящее время решается вопрос о его транспортировке в областное медицинское учреждение.

Глава региона также призвал местных жителей быть крайне внимательными и осмотрительными.

В ноябре прошлого года мужчина получил ранение, подорвавшись на противопехотной фугасной мине «Лепесток» во дворе дома в Донецке. Незадолго до этого житель села Грузское в Борисовском районе вышел на улицу, чтобы выгулять собаку, и подорвался на взрывном устройстве. Трагедия произошла в лесопосадке. Мужчину не удалось спасти. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее в ЛНР из-за взрыва пострадали подростки.