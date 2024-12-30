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В ЛНР из-за взрыва пострадали подростки

Пасечник: 7 подростков пострадали в ЛНР из-за подрыва неустановленного устройства
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Алексей Майшев/РИА Новости

Семеро подростков пострадали в Луганской народной республике (ЛНР) при подрыве неустановленного взрывного устройства. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в Лисичанске в районе завода «Стекольный». Подростки получили минно-взрывные травмы.

Пасечник добавил, что троих пострадавших госпитализировали в Луганскую республиканскую больницу, еще четверых в другие медучреждения региона.

Глава республики добавил, что медики оказывают подросткам всю необходимую помощь.

Накануне сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал пожарных в Горловке Донецкой народной республики.

Пожарные находились в укрытии, они не пострадали, уточнили в ведомстве. В результате атаки повреждена кабина автомобиля, добавили в МЧС.

До этого стало известно, что украинский дрон атаковал пожарную часть в Никитовском районе Горловки. Беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию объекта МЧС. Сотрудники подразделения не пострадали, повреждения получили три пожарные автоцистерны.

Ранее в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал школу.

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