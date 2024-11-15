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Житель приграничного региона РФ подорвался на взрывчатке во время прогулки с собакой

Губернатор Гладков: житель села Грузское подорвался на взрывном устройстве

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Евгений Биятов/РИА Новости

Житель села Грузское в Борисовском районе вышел на улицу, чтобы выгулять собаку, и подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в лесопосадке. Мужчину не удалось спасти. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.

Гладков призвал жителей приграничных населенных пунктов воздержаться от прогулок по лесу, а также быть внимательными при передвижении по улицам и смотреть под ноги.

11 ноября губернатор сообщил, что мужчина подорвался на взрывном устройстве в селе Дроновка Грайворонского округа. Поскольку въезд в этот населенный пункт ограничен с 28 августа 2024 года, пострадавший не сможет получить компенсацию за ранение, отметил Гладков. Мужчина был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица. Глава региона напомнил, что посещать закрытые населенные пункты крайне не рекомендуется, поскольку там очень опасно.

Ранее в Белгородской области автомобиль подорвался на мине.

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