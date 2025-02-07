РИА: историк Соколов после убийства возлюбленной звонил в газовую службу

РИА Новости: историк Соколов не был в состоянии аффекта в момент убийства

Петербургский историк Олег Соколов не находился в состоянии аффекта как в момент убийства своей любовницы Анастасии Ещенко, так и после него, и занимался обычными делами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Соколов, нанеся указанные повреждения, оделся, закрыл квартиру на ключ, в которой находился труп, покинул место происшествия, а утром осуществил звонок в «Петербург Газ», — говорится в материалах.

Кроме того, историк связывался с французским посольством, чтобы уточнить, получило ли оно его письмо, покупал предметы для утилизации тела и сокрытия следов убийства, а также принимал гостей в квартире.

В дальнейшем он расчленил тело Ещенко и попытался от него избавиться.

7 февраля ТАСС со ссылкой на приговор Соколову сообщило, что суд постановил вернуть Соколову или его представителю два мобильных телефона, системный блок, свидетельство ордена Почетного легиона и сам орден, который был получен им в 2003 году за заслуги в изучении наполеоновских войн.

Экс-преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали в ноябре 2019 года после попытки выбросить в реку Мойку человеческие останки.

Историк во время конфликта с аспиранткой СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях, застрелил ее из обреза. После этого он расчленил тело и пытался избавиться от останков — он пошел выкидывать части тела в реку Мойку и упал в воду. Его признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия и приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве.