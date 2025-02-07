Адвокат историка-расчленителя Соколова рассказал, что тот неоднократно просился на СВО

Историк Олег Соколов, осужденный за убийство и расчленение аспирантки СПбГУ, в тюрьме работает библиотекарем и занимается преподавательской деятельностью, рассказал «Газете.Ru» почетный адвокат РФ и защитник Соколова Александр Почуев. Он отметил, что осужденный хотел заключить контракт с Минобороны, но получал отказы из-за возраста.

«Историк Олег Валерьевич Соколов в настоящий момент отбывает назначенное Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга наказание в одном из исправительных учреждений Санкт-Петербурга в должности библиотекаря. Он продолжает заниматься научной и преподавательской деятельностью, насколько это возможно в местах лишения свободы. С самого начала СВО он, желая искупить вину своей кровью, неоднократно подавал соответствующие ходатайства о желании заключить контракт с Министерством обороны России, однако в силу преклонного возраста получал отказы», – сказал он.

Адвокат также рассказал о ситуации с возвратом Соколову французского Ордена Почетного легиона — по его словам, решение было принято еще в 2020 году.

«Однако в очередной раз возникший публичный интерес к его делу подчеркивает, что в этом деле осталось много открытых вопросов», – считает адвокат.

7 февраля ТАСС со ссылкой на приговор Соколову сообщило, что суд постановил вернуть Соколову или его представителю два мобильных телефона, системный блок, свидетельство ордена Почетного легиона и сам орден, который был получен им в 2003 году за заслуги в изучении наполеоновских войн.

Экс-преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали в ноябре 2019 года после попытки выбросить в реку Мойку человеческие останки.

Следствие установило, что историк во время конфликта с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, с которой состоял в отношениях, застрелил ее из обреза. После этого он расчленил тело и пытался избавиться от останков — он пошел выкидывать части тела в реку Мойку и упал в воду. Его признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия и приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее суд в Самаре арестовал внучку экс-мэра Самары и его жены по подозрению в их убийстве.