Силовики подтвердили проведение оперативных мероприятий в ростовском МРЭО

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) ГИБДД в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Могу подтвердить, что в МРЭО проводятся мероприятия», — рассказал он.

Источник уточнил, что «проводятся оперативно-розыскные мероприятия, изымаются и изучаются документы».

Несколькими часами ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Ростове-на-Дону проходят обыски в МРЭО ГИБДД на улице Доватора. По информации источника, причины происходящего неизвестны.

До этого сообщалось, что суд в Приморском крае приговорил бывшего сотрудника ГИБДД к 10 годам лишения свободы и штрафу за взятку. В ходе судебного заседания было установлено, что в период с июня 2019 года по октябрь 2023 года бывший заместитель командира ОР ДПС ГИБДД ОМВД РФ по городу Находка получил от руководителя компании, занимающейся грузоперевозками, через посредника взятку в размере 1 млн 350 тыс. рублей.

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