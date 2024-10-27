Единственную женщину-инспектора ДПС Москвы обвинили в вымогательстве

Сотрудники Следственного комитета задержали единственную в Москве женщину-инспектора ДПС Марию Колпак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ее уголовного дела.

По данным материалов следователей, Колпак предъявили обвинения по статьям «Вымогательство группой лиц с применением насилия», а также «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств группой лиц из корыстной заинтересованности».

Также следствие задержало предполагаемого сообщника Колпак.

В постановлении Перовского суда Москвы говорится, что сотрудницу отправили под домашний арест. Ей нельзя пользоваться интернетом, телефоном, общаться с другими лицами и в принципе покидать свою квартиру. В суде Колпак не возражала против такой меры.

Мария Колпак стала героиней множества публикаций СМИ о работе в полиции. Девушка пришла на службу в ОМВД России по Красносельскому району в 2019 году, а после окончания автошколы подала рапорт о переводе в ДПС.

Ранее стало известно, что калининградские полицейские подкидывали людям наркотики и издевались над ними.