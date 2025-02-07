В Ростове-на-Дону проходят обыски в МРЭО ГИБДД на улице Доватора. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Движуха идет на третьем этаже. Оперативники ищут документы и забирают телефоны у сотрудников, включая начальство. Посетителей просят выйти на улицу», — говорится в сообщении.

По информации источника, причины происходящего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Москве Porsche жены актера Дениса Матросова столкнулся с полицейской машиной. Авария произошла в 11 часов на Череповецкой улице. Автомобиль, в котором находились актер и его жена, столкнулся с машиной ГИБДД Hyundai Solaris, который ехал с включенной сиреной. Помимо актера, пострадал сотрудник полиции.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у автомобиля ГИБДД разбита передняя часть. Рядом стоит машина скорой помощи. На опубликованных в сети фотографиях видно, что у Porsche повреждена дверь и колеса. При этом по дороге разбросаны запчасти от автомобиля.

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