Бывшего сотрудника ГИБДД приговорили к 10 годам колонии за взятку

Суд в Приморском крае приговорил бывшего сотрудника ГИБДД к 10 годам лишения свободы и штрафу за взятку. Об этом сообщила приморская прокуратура в Telegram-канале.

В ходе судебного заседания было установлено, что в период с июня 2019 года по октябрь 2023 года бывший заместитель командира ОР ДПС ГИБДД ОМВД РФ по городу Находка получил от руководителя компании, занимающейся грузоперевозками, через посредника взятку в размере 1 млн 350 тыс. рублей.

За это он должен был освободить организацию и ее водителей от административной ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Суд признал бывшего полицейского виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, со штрафом в два раза больше суммы взятки (2,7 млн рублей). Его также лишили права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти на шесть лет.

Кроме того, его лишили звания майора полиции и конфисковали в доход государства 1 млн 230 тыс. рублей, полученные в качестве взятки, а также изъятые в ходе обыска более 350 тыс. в рублях и иностранной валюте и принадлежащий осужденному автомобиль Toyota Vanguard.

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