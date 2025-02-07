Мать спасенной на подмосковной трассе девочки раскрыла, что ей пришлось пережить

Мать спасенной в МО девочки сообщила, что до сих пор не может прийти в себя

Мать годовалой девочки, которая в одной пижаме выползла на дорогу в Подмосковье и была спасена случайным водителем, в большом интервью ИА Регнум рассказала, что до сих пор не может прийти в себя после случившегося.

«То, что мы пережили, вы просто не представляете. <...> Я не могу спать, я ребенка кладу рядом с собой, я понимаю, что ничего не случится уже, вот головой поднимаешь, а эмоциями не понимаешь, это психоз какой-то», — поделилась Юлия.

По ее словам, спасенная девочка — поздний ребенок. Третий в семье, но долгожданный. Счастливый финал этой истории женщина называет не иначе как чудом.

Инцидент произошел накануне в районе деревни Становое. Со слов водителя, во время движения он увидел нечто похожее на кролика или кошку, поэтому попытался объехать объект. Потом понял, что перед ним лежит младенец.

По словам мужчины, ребенок плакал, а его лицо и пальцы были обморожены. Спаситель включил печку и принялся растирать руки младенца, чтобы согреть, после чего вызвал полицию и скорую помощь.

Вскоре к машине подошла женщина и представилась бабушкой младенца, но водитель не отдал ребенка. Позже выяснилось, что она действительно приходится родственницей 11-месячной девочке, при этом недавно проходила лечение в отделении психиатрии.

По информации уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, ребенок чувствует себя хорошо.

Ранее в Чебоксарах ребенок спас отца, потерявшего сознание за рулем.