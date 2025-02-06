Стало известно о состоянии ребенка, выползшего на дорогу в Подмосковье

Омбудсмен Мишонова: выползший на дорогу в Подмосковье чувствует себя хорошо

Ребенок, выползший на проезжую часть в Подмосковье, чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Это, конечно, большое счастье, что девочка осталась жива. Не иначе как ангел-хранитель вел ее к этой трассе и не позволил попасть под машину. Несмотря на переохлаждение, чувствует себя хорошо», — сказала Мишонова.

По ее словам, девочка пока останется под наблюдением врачей.

Инцидент произошел в районе деревни Становое. Сначала мужчина подумал, что на дороге появился кролик или кошка, поэтому попытался объехать объект. Потом водитель понял, что перед ним лежит младенец.

По словам мужчины, ребенок плакал, а его лицо и пальцы были обморожены. Водитель включил печку и принялся растирать руки младенца, чтобы согреть, после чего вызвал полицию и скорую.

Вскоре к машине подошла женщина и представилась бабушкой младенца, но водитель не отдал ребенка. Позже выяснилось, что женщина действительно приходится родственницей 11-месячной девочке, при этом она недавно проходила лечение в отделении психиатрии.

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