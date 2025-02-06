В Подмосковье младенец без верхней одежды выполз на дорогу и едва не попал под машину

В Подмосковье водитель спас младенца, который выполз на проезжую часть. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в районе деревни Становое. По данным Telegram-канала, мужчина ехал по Старо-Рязанскому шоссе и около обочины заметил предмет, поэтому остановился. На кадрах с места происшествия видно, как малолетний передвигается по дороге.

Позже выяснилось, что на дороге оказался ребенок без верхней одежды, он замерз и плакал. Водитель вызвал сотрудников правоохранительных органов и медиков.

Спустя десять минут к мужчине подошла бабушка девочки, но он не стал отдавать пострадавшую родственнице и дождался полицейских.

«Через какое-то время ему позвонила мама девочки — поблагодарила за спасение и сказала спасибо, что не отдал малышку бабушке», – сообщается в публикации.

Младенца госпитализировали. По данным местных пабликов, у него обморожение рук и ног. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас с ребенком все хорошо. Как именно девочка оказалась на дороге, не сообщается.

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