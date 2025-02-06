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Стало известно, что спасший младенца на дороге мужчина принял его за кролика

Водитель, который спас младенца на трассе в Подмосковье, принял его за животное
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Telegram-канал «BAZA»

Водитель, который спас младенца на трассе в Подмосковье, сначала принял ребенка за животное. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«Сначала мужчина подумал, что на дороге в Подмосковье появился кролик или кошка, поэтому попытался объехать объект. Потом мужчина понял, что перед ним лежит 11-месячная девочка», — говорится в сообщении.

По словам водителя, ребенок плакал, а его лицо и пальцы были обморожены. Мужчина включил печку в автомобиле и принялся растирать руки младенца, чтобы согреть, после чего вызвал полицию и скорую.

Вскоре к машине подошла женщина и представилась бабушкой младенца, но водитель не отдал ребенка. Позже выяснилось, что женщина действительно приходится родственницей 11-месячной девочке, при этом она недавно проходила лечение в отделении психиатрии.

Родители пострадавшего ребенка предлагали мужчине деньги за спасение их дочери, но он отказался и попросил потратить средства на лечение ребенка. У девочки врачи зафиксировали переохлаждение первой степени.

Ранее в Москве таксист протащил водителя автобуса на своей двери.

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