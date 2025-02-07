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Следователи работают на мусорном полигоне по делу об убийстве экс-мэра Самары

Следственные действия по делу об убийстве Тархова проходят на полигоне ТБО
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Прокуратура Ленинградской области

На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Преображенка» под Самарой проходят следственные действия в рамках расследования убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального оператора по обращению с отходами «Экология».

В компании подтвердили участие своего представителя в оперативных мероприятиях.

В сообщении «Экологии» подчеркивается, что полигон продолжает функционировать в штатном режиме. Представитель компании в комментарии агентству уточнила, что организация предоставляет следствию информацию о мусоровозах, фотографии зон накопления отходов, а также данные о маршрутах движения транспорта в районе проживания подозреваемой. Благодаря системе GPS-трекинга, следствие получает приблизительные данные о местоположении отходов из конкретных мусорных баков на территории полигона.

По подозрению в убийстве экс-мэра Самары и его супруги арестована их внучка Екатерина Тархова. В квартире у девушки нашли телефоны и паспорта дедушки и бабушки. Также установлено, что она успела продать автомобиль пары и ювелирные изделия. Всего, как полагают следователи, Тархова рассчитывала получить 145 млн рублей с продажи имущества родственников. Их останки она могла утилизировать в канистрах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правнука убитого экс-мэра Самары отправили в детдом.

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