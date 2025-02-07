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Россия не получила внятных ответов от ОЗХО по докладу о слезоточивом газе

Постпред Тарабрин: РФ не получила внятных ответов от ОЗХО по слезоточивому газу
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Сергей Отрошко/РИА Новости

Российский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил об отсутствии адекватного ответа от ОЗХО по докладу о якобы обнаружении слезоточивого газа на Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Тарабрин указал, что в декабре прошлого года Россия направила в Техсекретариат ОЗХО экспертное заключение министерства обороны РФ, содержащее критическую оценку доклада организации по результатам визита на Украину в рамках «технического содействия», а также соответствующую дипломатическую ноту.

По словам посла, полученные в ответ формулировки были слишком общими и не содержали конкретных разъяснений. Несмотря на это, Тарабрин подтвердил продолжение тесного взаимодействия с Техсекретариатом ОЗХО.

В ноябре Россия передала в ОЗХО более 30 нот о применении химоружия Украиной.

Так, 22 октября сообщалось о применении Вооруженными силами Украины в Курской области 155-мм снарядов, начиненных хлором. Несколько российских бойцов доставили в госпиталь с отравлением.

Ранее постпред РФ обвинил ОЗХО в «крестовом походе» против России.

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