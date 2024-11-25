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Россия передала в ОЗХО более 30 нот о применении химоружия Украиной

Россия не менее 30 раз информировала ОЗХО о применении химоружия Украиной

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Yves Herman/Reuters

Более 30 нот были переданы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве доказательства применения Украиной запрещенных химических веществ. Об этом со ссылкой на главу российской делегации на 29-й конференции ОЗХО, замминистра промышленности и торговли РФ Кирилла Лысогорского сообщает ТАСС.

По его словам, Украина «продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками» против российских Вооруженных сил, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне СВО. Эти факты фиксируются, результаты анализов проб передаются в технический секретариат ОЗХО, а также в Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН.

22 октября сообщалось о применении Вооруженными силами Украины в Курской области 155-мм снарядов, начиненных хлором. Несколько российских бойцов доставили в госпиталь с отравлением.

Ранее в МИД РФ заявили об опасности использования террористами опыта ВСУ с химоружием.

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