Западные страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) устроили «крестовый поход» против России. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин, передает РИА Новости.

Он отметил, что украинские националисты издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но по этому поводу Запад хранит молчание. И в это самое время из США и ЕС слышны призывы к скорейшему вступлению Украины в НАТО.

«Отсюда вывод: именно такая Украина полностью соответствует западным стандартам демократии», — сказал Тарабрин.

Дипломат обратил внимание, что в стенах ОЗХО пытаются расправиться не только с Россией, но и другими государствами, готовыми отстаивать свои национальные интересы и верховенство международного права.

Накануне РФ передала ОЗХО сведения об использовании Украиной химического оружия. Тарабрин призвал Техсекретариат и стран-участниц ОЗХО максимально серьезно отнестись к предоставленным данным.

Ранее Британию обвинили в замалчивании использования Киевом отравляющих веществ.