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Стало известно о применении ВСУ немецких снарядов с хлором под Курском

«Два майора»: ВСУ применили немецкие снаряды с хлором в Курской области

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Markiian Lyseiko/ZUMA Press/Global Look Press

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили немецкие 155-миллиметровые снаряды, начиненные хлором. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВСУ применили хлор в Курской области», — говорится в сообщении.

На канале опубликовали фото боеприпасов и уточнили, что изначально такие снаряды, которые производит Rheinmetall, предназначались для создания дымовой завесы.

Авторы материала отметили, что несколько российских бойцов уже доставили в госпиталь с отравлением хлором. В публикации добавили, что использование ВСУ этого типа боеприпасов с отравляющим веществом ранее прогнозировала российская разведка.

В середине октября на заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Украина не смогла представить новых доказательств якобы применения Россией отравляющих веществ. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Ранее постпред РФ обвинил ОЗХО в «крестовом походе» против России.

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