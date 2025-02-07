В 58 российских регионах могут разрешить полеты гражданских дронов

В России могут частично разрешить использование гражданских беспилотников в 58 регионах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Росавиации Дмитрия Ядрова.

«Мы, со своей стороны, в первую очередь смотрим на те субъекты, которые находятся в базовом уровне реагирования, в соответствии с указом президента. Таких субъектов 58», — рассказал Ядров.

По его словам, Росавиация и Минтранс разработали методику, которая позволит частично открыть небо. Ее разослали по регионам. Отмечается, что в их число не входят ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, а также субъекты в Южном и Центральном федеральных округах.

28 января президент России Владимир Путин поручил правительству страны решить вопрос открытия неба для гражданских БПЛА к 30 апреля. По его словам, разрешить полеты дронов следует «в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия».

Глава государства отметил, что при всех трудностях, открытие неба для беспилотников — принципиальный вопрос для дальнейшего развития отрасли.

Ранее Госдума приняла поправки, разрешающие частным охранникам сбивать беспилотники.