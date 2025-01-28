Путин поручил решить вопрос открытия неба для гражданских БПЛА за три месяца

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны решить вопрос открытия неба для гражданских БПЛА к 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты дронов. Прошу Правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счет», — сказал он.

Путин отметил, что при всех трудностях, открытие неба для беспилотников — принципиальный вопрос для дальнейшего развития отрасли.

Он также попросил к 1 июня текущего года принять всю необходимую нормативно-правовую базу, определить для беспилотников конкретные высоты полетов.

До этого Владимир Путин посетил центр развития беспилотных авиасистем «Самара» в Тольятти. Президенту показали производство и рассказали, что площадкой пользуются резиденты, занимающиеся инновациями.

Ранее Путин заявил, что автомобили такси в РФ должны быть отечественного производства.