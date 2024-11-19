Частным охранникам разрешат сбивать беспилотники

Частные охранники получат право противодействовать беспилотникам при защите объектов с требованиями к антитеррористической защищенности. Соответствующую поправку в законодательство приняла Государственная дума, сообщает РИА Новости.

После вступления поправки в силу работающие по договору с ЧОП частные охранники получат право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях защиты объектов, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности.

2 ноября сообщалось, что охранников в школах обяжут иметь оружие, надевать бронежилеты и шлемы в зависимости от ситуации в регионе. Поправки в ГОСТ «Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций» были внесены Росстандартом. Согласно новым требованиям, в обычной обстановке охранники будут вооружены резиновой палкой и наручниками, а при повышенной опасности им придется надеть бронежилет и шлем.

Ранее сообщалось, что Госдума хочет разрешить ветеранам СВО списывать просроченные кредиты.