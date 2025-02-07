Спаситель выползшей на дорогу девочки рассказал подробности случившегося

Водитель, спасший девочку на трассе в МО, рассказал, что с ним связалась ее мать

Водитель, который спас младенца на трассе в Подмосковье, в интервью Tsargrad.tv рассказал подробности случившегося.

Инцидент произошел накануне в районе деревни Становое. Сначала мужчина подумал, что на дороге появился кролик или кошка, поэтому попытался объехать объект. Потом понял, что перед ним лежит младенец.

По словам мужчины, ребенок плакал, а его лицо и пальцы были обморожены. Водитель включил печку и принялся растирать руки младенца, чтобы согреть, после чего вызвал полицию и скорую помощь.

Вскоре к машине подошла женщина и представилась бабушкой младенца, но водитель не отдал ребенка. Позже выяснилось, что женщина действительно приходится родственницей 11-месячной девочке, при этом она недавно проходила лечение в отделении психиатрии.

В беседе с изданием спаситель девочки сообщил, что позже с ним связалась ее мама. Его телефон ей передали сотрудники полиции.

«После обеда она мне позвонила и поблагодарила, что я нашел ребенка. Сначала позвонили сотрудники полиции — спрашивали, могут ли они передать мой номер. Я сказал: «Без проблем, давайте». После этого позвонила мама девочки», — рассказал мужчина.

Журналисты выяснили, что у него тоже есть маленький ребенок, который всего лишь на один месяц младше спасенной на дороге девочки.

По информации уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, ребенок, выползший на проезжую часть в Подмосковье, чувствует себя хорошо.

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